Александр Миронов: Трудовые права старшего поколения должны быть надежно защищены

- Глава государства Владимир Путин внес ряд предложений, существенно смягчающих предстоящие преобразования в пенсионной системе, вызванные объективными причинами. Президентские поправки с одобрением встречены обществом и широко обсуждаются россиянами самого разного возраста, - говорит председатель Молодежного правительства Тверской области Александр Миронов. – По инициативе Президента трудовые права старшего поколения должны быть надежно защищены.



Очень важно, что Владимир Путин указал на необходимость законодательно предусмотреть подобные гарантии. Многим людям старшего возраста действительно сложно трудоустроиться. Поэтому они беспокоились о том, что в случае потери работы могут остаться и без зарплаты, и без пенсии, а на пособие по безработице прожить нелегко. Но Президент их успокоил тем, что предложил установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме граждан на работу по причине их возраста. Предпенсионным возрастом будут считаться пять лет перед выходом на пенсию.



При этом президент подчеркнул, что такие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием самого законопроекта о повышении пенсионного возраста. То есть не будет никакого временного люфта, который позволил бы отдельным недобросовестным работодателям уволить кого-то из своих сотрудников старшего возраста. А пособие по безработице для этой категории граждан Владимир Владимирович предложил повысить более чем вдвое. Я учусь на четвертом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы и, как будущий работник органов государственного и муниципального управления, понимаю все значение президентских инициатив для социальной защиты наших граждан и стабильности в обществе.

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