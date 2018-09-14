Видеоролик Тверской области «Перешагни Волгу» занял первое место во всероссийском конкурсе «Привет, Россия – Родина моя!»

Тверская область стала победителем всероссийского конкурса рекламных роликов «Привет, Россия – Родина моя!», итоги которого были подведены в ходе 24 международной туристической выставки ОТДЫХ LEISURE 2018.

«Туризм является одной из приоритетных отраслей региональной экономики. Наши основные сегменты — активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего на конкурс была представлена 61 работа от более 30 регионов страны. Видеоролик Тверской области «Перешагни Волгу» занял первое место в номинации «Природные объекты».

Ролик «Перешагни Волгу» был снят во время одноименной экспедиции к истоку великой русской реки. Участники проекта, в число которых вошли опытные путешественники и журналисты, в течение трех дней преодолели более 260 километров пешком, на велосипедах, машинах и байдарках. Маршрут экспедиции проходил через такие уникальные объекты, как деревянная церковь Ионна Предтечи в селе Ширков Погост Пеновского района, Оковецкий источник, Старицкие ворота.

Полная версия ролика выложена на канале WelcomeTver на сайте www.youtube.com и доступна по ссылке

Кроме того, в преддверии празднования 700-летия подвига Михаила Тверского Министерство туризма Тверской области подготовило ролик «Средневековая Тверь», в котором воссозданы события из жизни Великого князя. Ролик заявлен на участие в конкурсе туристского видео, фото и анимации «ДИВО ЕВРАЗИЯ». Финал международного фестиваля пройдет в Оренбурге 1-2 ноября в рамках Международного Евразийского экономического форума.

Ролик доступен по ссылке

Ранее три фестиваля Тверской области вошли в число победителей и призеров престижной туристической премии «События России», итоги которой также были подведены на выставке ОТДЫХ LEISURE 2018 в Москве. Победителем в номинации «Культура. Гастрономические события» стал гастрофестиваль «Верещагин СЫРFEST 2018». Второе место в этой же номинации занял фестиваль «Вкус Верхневолжья». Козловскому фестивалю карельской культуры «OMARANDA» досталось 2 место в номинации «События в области культуры. Народные гуляния и праздники».

Также были названы победители премии «Маршруты России». Лучшим в номинации «Детско-юношеский маршрут» стал проект «Три сказки из Лихославля». Третье место в номинации «Маршрут на действующее производство» занял проект «Тверская Карелия - Terra incognita». Тур «Вкусная Тверь», разработанный холдингом «Афанасий», стал финалистом конкурса «Этногастрономические туры регионов России».

На выставке состоялась встреча представителей делегации Тверской области с руководством федерального проекта по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». По итогам переговоров Тверская область будет включена в число «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов.

Пресс-служба Правительства Тверской области