Андрей Наумов назначен заместителем Председателя Правительства – Министром природных ресурсов и экологии Тверской области

Губернатор Игорь Руденя назначил Андрея Наумова заместителем Председателя Правительства - Министром природных ресурсов и экологии Тверской области. На новом посту Андрей Наумов будет курировать вопросы природопользования, охраны экологии, развития сельского хозяйства, лесного комплекса.

«Перед нами стоят задачи повысить эффективность работы с особо охраняемыми природными территориями, в сфере добычи полезных ископаемых, более активно участвовать в федеральных экологических программах. Это касается программ по обращению с твердыми коммунальными отходами и сохранению реки Волги», - отметил Игорь Руденя.

Приоритетами в сельском хозяйстве глава региона назвал ввод в оборот земель сельхозназначения, производство и переработку льна, развитие животноводства и растениеводства.

Для решения этих и других задач Игорь Руденя поручил Андрею Наумову активизировать работу по разработке стратегий в сферах сельского хозяйства, лесопользования, природопользования и синхронизировать их с задачами, обозначенными в соответствующих национальных проектах.

«Спасибо за доверие, буду стараться выполнять обязательства на высоком уровне», - отметил Андрей Наумов.

Андрей Наумов окончил Военный университет Противовоздушной обороны по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Работал научным сотрудником 2 центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ, руководителем тверского филиала Страхового общества газовой промышленности. С 2013 года возглавлял Государственную инспекцию по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области. С 2017 года - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области