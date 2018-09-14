Более 1500 молодых семей Тверской области получили субсидии на жильё

В Тверской области за 10 лет более 1500 молодых семей воспользовались государственной субсидией для улучшения жилищных условий. Поддержка молодых и многодетных семей – одно из основных направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье. Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы территория развивалась», – отмечал Игорь Руденя при обсуждении вопросов финансирования программы.

В 2018 году по инициативе Игоря Рудени финансовая помощь молодым семьям из регионального бюджета увеличена в 6 раз. С учетом федерального и муниципального софинансирования общий объем средств, выделенных на эти цели, составляет более 136 млн рублей. Выплаты на приобретение собственного жилья получат 206 семей.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии по областной программе обеспечения жильём обладают многодетные молодые семьи. Участники программы, у которых в течение года после получения выплаты родился ребёнок, могут получить дополнительную поддержку из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.

Государственная программа в сфере обеспечения жильём молодых семей на территории Верхневолжья действует с 2007 года. Размер выплат варьируется от 200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области