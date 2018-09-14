16 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

День работников лесного хозяйства

Ежегодно в каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают люди очень важной и нелегкой профессии – работники лесного хозяйства.

Из истории известно, что государственная опека лесов началась в 1798 году, а послужил этому указ императора Павла I от 26 мая. Он повелел учредить особый Департамент по лесным делам. С тех пор прошло более двухсот лет, а наша страна по-прежнему занимает одно из первых мест по лесистости в мире.

На сегодняшний день главным органом лесного хозяйства является Федеральное Агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), а в Тверской области – министерство лесного хозяйства. Территорию государственного лесного фонда Калининского и Конаковского районов обслуживает ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», всех этих людей объединяет любовь к лесу и своей профессии.

День работников леса – это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины.

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны. Лес в России – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, источник духовного и эмоционального потенциала нации, ее здоровья.

Важнейшими задачами работников лесного хозяйства раньше и по сей день являются рациональное использование древесины, воспроизводство лесов на гарях и вырубках, охрана лесных массивов от вредных организмов и болезней, предотвращение лесных пожаров и нарушения лесного законодательства.

В народе всех работников лесного хозяйства зачастую называют лесниками, хотя в системе лесного хозяйства, помимо непосредственно работников лесничеств, трудятся и лесоустроители, и лесные пожарные, и работники лесной науки, и многие другие. Сегодня хочется всех работников лесного хозяйства, а также бывших работников, ныне находящихся на заслуженном отдыхе, поздравить с профессиональным праздником и пожелать самого крепкого здоровья, процветания, доброты в душе, семейного счастья, стабильного материального заработка, всех благ, и пусть всегда зеленеет лес.

Конаковский отдел лесного хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».

Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тверская область входит в число двадцати субъектов Российской Федерации с самой большой площадью лесов. Они занимают 55 процентов территории нашего региона. Рациональное использование этого природного богатства имеет большое значение для развития экономики и обеспечения экологической безопасности Верхневолжья.

Благодаря профессионализму и преданности делу работников лесного комплекса в Тверской области решаются важнейшие задачи по обеспечению защиты и воспроизводства лесов, профилактике и борьбе с лесными пожарами, развитию глубокой переработки древесины.

Благодарю работников и ветеранов лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности за добросовестный труд на благо Тверской области и всей России! Желаю вам реализации планов и новых профессиональных успехов! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников леса! Наша земля славится богатыми лесными массивами, рощи и боры составляют главное природное богатство нашего района. Благодаря вашему профессионализму, вашему повседневному труду в районе сформирована система контроля, учета и ухода за лесными массивами, совершенствуется система управления лесным хозяйством, внедряются современные технологии и реализуются важные природоохранные проекты. Ваш поистине хозяйский, профессиональный подход позволят сохранить наши леса для потомков, для будущих поколений и сделать Конаковский район уголком настоящей экологически чистой русской природы. Искренне желаем вам здоровья, удачи и новых профессиональных успехов!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.