ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. ДЕПУТАТЫ ИЗБРАНЫ



Как известно, в это воскресенье по всей стране проходил Единый день голосования. Уже не первый год день, когда граждане выбирают представителей в выборные органы власти, как государственные, так и муниципальные, организуют и позиционируют не только как значимое событие общественно-политической жизни страны, но и как всенародный праздник.

На избирательных участках звучит музыка, в фойе учреждений, где они размещены, работают буфеты, творческие коллективы местных ДК радуют избирателей концертными программами. Все это направлено на популяризацию выборов как акта политической воли граждан, соблюдения демократических прав и свобод, закрепленных в Конституции. Чем выше явка избирателей, тем легитимнее власть, как на местах, так и в центре.

Итак, 9 сентября жители всех поселений Конаковского района выбирали депутатов в Собрание депутатов Конаковского Конаковского района шестого созыва и в местные Советы депутатов двенадцати поселений. В их результате замещены 149 мандатов народных избранников. Если брать Тверскую область, то половина ее жителей, территория проживания которых вошла в 180-й избирательный округ, выбирала депутата - представителя региона в Государственную думу Российской Федерации, который должен заместить мандат ушедшего работать главой Дагестана Владимира Васильева. По результатам выборов им стал Сергей Веремеенко. В Конаковском районе депутата в Госдуму не выбирали, по нашему округу интересы региона в федеральном парламенте уже почти два года представляет Светлана Максимова.

В 8.00 утра воскресного дня в Конаковском районе начали работу 53 избирательных участка, и с утра активность была выше средней. Несмотря на воскресный день, когда хочется подольше поспать, к 10 утра явка на многих местах была в пределах 3 - 4 процентов. На выборах в местные органы самоуправления всегда результаты по явке были ниже, чем, скажем, на президентских выборах. Поэтому такие цифры обнадеживали.

На избирательном участке в Мокшино за будущее района проголосовал и глава районной администрации Олег ЛОБАНОВСКИЙ вместе со своей супругой. В сельском поселении «Завидово» специфика этих выборов была в том, что здесь избирали депутатов только в Собрание депутатов Конаковского района. Олег Владимирович высоко отметил значение выборов, сказав, что от того, кого выберут жители района, во многом зависит то, насколько эффективно будет работать следующий депутатский призыв, и он верит в то, что депутатский корпус района подберется достойный, чтобы продолжить начатое депутатами предыдущего созыва, ведь в Конаковском районе еще так много нерешенных проблем.

А чуть позже на избирательном участке, расположенном в Дмитровогорском Доме культуры, проголосовал депутат Законодательного собрания Тверской области генеральный директор ПО «Агрофирма «Дмитрова Гора» Денис ДОРОДНЫХ. В беседе с нашим корреспондентом он отметил важность голосования для каждого избирателя вне зависимости от того, депутатов какого уровня власти они выбирают: маленького сельского поселения, районного Собрания, регионального или федерального парламента. Суть представительной власти везде одна: принимать такие решения, за которые не стыдно перед избирателями.

ГОЛОСУЕТ ГОРОД, ГОЛОСУЕТ РАЙОН

В день голосования наш корреспондент побывал на многих избирательных участках Конаковского района.

Везде царила доброжелательная атмосфера торжества и праздника.



Первым пунктом программы стал районный Дворец культуры «Современник». Здесь под одной крышей располагались избирательные участки №№ 423 и 430, на которых зарегистрированы 1565 и 1596 избирателей соответственно. По состоянию на 10 часов на обоих участках проголосовали 113 избирателей. Чувствовалось, что жители Конакова еще спят. Но активность на избирательных участках набирала ход.

Первый участок в поселениях Конаковского района, в котором мы побывали, - Дмитровогорское сельское поселение. Он распологался в сельском Доме культуры. Члены участковой избирательной комиссии сказали нам, что на 10 утра из почти полутора тысяч зарегистрированных кандидатов проголосовали более 80. Таким образом, явка здесь несколько выше городской. Что ж, на селе и в выходной день встают рано. Среди пришедших на избирательный участок нам встретился и депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных. Он пришел отдать свой голос за достойных кандидатов.

В Селиховском сельском поселении - 8 деревень плюс само село Селихово. На участке № 446 в этот день ждали 1591 зарегистрированного избирателя. К полудню число проголосовавших составило чуть больше ста человек. Люди идут голосовать довольно активно, работают не только избирательная комиссия, но и наблюдатели, на каждом пункте дежурит сотрудник полиции.

За ходом выборов наблюдали глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей Зайцев. Наш корреспондент встретился с ними как раз на избирательном участке, который находился в Доме культуры села Селихово. Министр интересовался явкой избирателей, спрашивал, насколько она отличается от явки на муниципальных выборах, которые проходили здесь пять лет назад.

В Вахонинском сельском поселении примерно на тот же момент (полдень) свой выбор сделали более 16 процентов избирателей! И это особенно ценно, ведь здесь тоже своя специфика: на 1600 коренного населения в Вахонинском поселении проживают 45 тысяч дачников, преимущественно москвичей. Очень важно не потеряться и выбрать тех, кого знают люди, коренные жители. Глава администрации поселения Ольга Селина говорит:

- Участие в выборах – это самый доступный способ реализовать свое избирательное право, которое предоставлено нам Конституцией. На таких выборах, как муниципальные, мы выбираем именно ту власть, которая к нам ближе всего находится, и именно тех кандидатов, которые живут рядом с нами и которых мы знаем лучше всего...

Как и везде на избирательных участках, в Вахонино также работали общественные наблюдатели. Так, наблюдатель от одной из партий Станислав Лисин отметил, что нарушений никаких не зафиксировано, голосование проходит спокойно.

В сельском поселении «Завидово» (как мы уже сообщали) выборы проходили только в Собрание депутатов Конаковского района. Своих муниципальных депутатов жители Мокшино, Завидово и окрестных деревень выбрали еще год назад.

Татьяна Вересова, председатель избирательной комиссии на участке, расположенном в Мокшинском досуговом центре, сообщила, что по состоянию на час дня проголосовали порядка трехсот избирателей при общем числе зарегистрированных избирателей 1900. Это хороший результат, учитывая, что выборы идут только в районный «парламент». В сельском поселении «Завидово» высокая явка была и на выборах Президента, и на местных выборах в Совет поселения.

Вообще, благодаря более высокому качеству жизни, которое за долгие годы кропотливого труда смогли обеспечить муниципальные власти поселения, люди здесь проявляют большую активность, им интересно жить. Поэтому здесь больше голосует и молодежи. Молодой избиратель Даниил Пехтерев впервые пришел на избирательный участок. Весной этого года ему исполнилось 18, и это его первые выборы. По сложившейся традиции, тем молодым людям, кто голосует впервые, от избирательной комиссии вручается памятный подарок. А молодая семья Адышевых уже не в первый раз попадает в объектив нашей камеры. Ее глава Михаил является активистом молодежного совета поселения, и несмотря на то, что трудиться сейчас ему приходится в соседней области, всегда приезжает, чтобы реализовать свое право выбора.

После обеда наш корреспондент вновь посетил несколько избирательных участков города Конаково. Так, на избирательном участке, расположенном в Центре внешкольной работы на ул. Баскакова, работали не только наблюдатели. За ходом голосования следили и сами кандидаты. По сообщению председателя избирательной комиссии участка Светланы Капатуриной, явка на местных выборах традиционно меньше, чем на президентских, но люди идут голосовать постоянно.

Лариса Алеева, кандидат-самовыдвиженец в городской Совет, заметно волновалась: конкурировать ей пришлось с сильными и опытными соперниками, такими, как «трижды» депутат городского Совета Петр Козлов. Забегая вперед, скажем, что ему она уступила, но результат у нее очень хороший, разница в голосах не столь велика. Поэтому хочется верить, что молодой кандидат не бросит начатое и в следующий раз, набравшись опыта, станет достойной заменой тем, кто немало потрудился на депутатском поприще.

В конце этого бурного и напряженного дня мы побывали на избирательном участке, расположенном в Конаковской средней школе № 7. Единый день голосования уже подходил к концу. Здесь по состоянию на 19-00 проголосовали 255 из 1700 с лишним избирателей. В 8 часов вечера избирательные участки должны были закрыться, и начаться подсчёт голосов. Для членов участковых избирательных комиссий и кандидатов в депутаты воскресный вечер был напряженным: первые считали голоса и готовили протоколы, вторые - волновались.

С официальными итогами выборов, которые проходили в Конаковском районе, можно ознакомиться в этом номере «Зари».