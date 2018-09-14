МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Революция в Конаковском районе,

или как прошли выборы

Все смешалось: кандидаты от партий, самовыдвиженцы, соцсети и официальные СМИ, представители бизнеса и молодежи, жаждущей перемен - некоторым засидевшимся в креслах пришлось подвинуться...

Избирательная компания 2018 года в Конаковском районе прошла очень громко. 9 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва, а также в местные Советы депутатов двенадцати поселений. Ход выборной кампании в районное Собрание и в городской Совет депутатов обсуждался во всей области.

Наверное, впервые за очень долгое время и сами жители включились в политическую жизнь района. Обсуждения кандидатов, действующих депутатов, власти и партий, оппозиции велись начиная с «кухонных разговоров» заканчивая публикациями в областных СМИ. Только ленивый не заинтересовался выборами в Конаковском районе.

Главной нашумевшей сенсацией «около выборов» стал слух о переносе райцентра из города Конаково в деревню Мокшино. Конечно же, он быстро прижился в массах и обсуждался на каждом шагу. Этот слух был опровергнут главой районной администрации Олегом Лобановским в интервью konakovograd.ru:

- Кто-то... распространяет слухи о том, что районным центром станет Мокшино. Вы простите, но это же абсурд полный. По Уставу город Конаково является районным центром, чтобы это изменить, нужно проводить общерайонный референдум. И самое главное, нет ни одной веской причины переносить райцентр, - Олег Лобановский.

В этом году впервые в районное Собрание депутатов по спискам выдвинулись семь партий. Серьезную конкуренцию кандидатам от «Единой России» составили кандидаты от КПРФ и «Справедливой России», последних решением Апелляционной коллегии Тверского областного суда сняли с участия в выборах, после чего неуемные представители партии «Справедливая Россия» продолжили распространять запрещенные агитационные материалы, призывая голосовать против всех, портя бюллетени.

Нужно признать, единороссам нелегко далась победа (из 21 кандидата в районное Собрание вошли 12 представителей партии). Ни для кого не секрет, что рейтинг правящей партии резко снизился на фоне пенсионной реформы, но кандидаты, идущие в районное Собрание, не оставив партию в тяжелые минуты, гордо пошли под ее знаменем, в отличие от городских, которые придумывали, что на выборы идти их заставили под партийным знаменем, чтоб проиграть.

По результатам выборов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва вошли 12 единороссов, 3 кандидата от ЛДПР, 3 - от КПРФ, 1 - от «Справедливой России», 1- от «Коммунистов России» и 1 - от Партии пенсионеров.

И если с выборами в районное Собрание депутатов все прошло достаточно спокойно, то город «бомбило» по полной.

На выборы в городской Совет депутатов впервые пошли 51 самовыдвиженец, 9 из которых получили отказ в регистрации. Самый нашумевший отказ получил местный предприниматель Максим Ли, после чего, наверное, и началось активное самовыдвижение.

В одно августовское утро в городе появилось огромное количество плакатов с надписью «Город устал, город ждет перемен». Эти слова некоторых привели в замешательство, некоторых заставили задуматься, некоторых порадовали, а других испугали. Но было ясно одно: от этих слов веяло холодком, и уже каждый житель знал, что все не будет как прежде...

Шла серьезная борьба: на подъездах листовки менялись с бешеной скоростью, одни лица сменяли другие, почтовые ящики ломились от бесконечных агиток. На некоторых избирательных участках были выставлены кандидаты с одинаковыми фамилиями, что вводило в заблуждение избирателей.

В общем, все работали как могли: кто-то устраивал встречи с избирателями, кто-то поливал грязью оппонентов, кто-то тихо работал... Команда самовыдвиженцев получила большую поддержку в соцсетях и регулярно общалась с избирателями: основным ресурсом стала группа «Подслушано в Конаково», где кипели настоящие баталии...

На фоне постоянно нагнетаемых призывов «голосовать ЗА», «голосовать ПРОТИВ», «НЕ ГОЛОСОВАТЬ» избирателю было нелегко определиться, но...

День «Х» - 9 сентября. Явка избирателей по району составила 25,03 процента, по городу - 26,36 процента (что выше явки в 2013 году почти на 7 процентов). Результат - на 13 городских округах из 20 побеждают самовыдвиженцы, и прежняя «Максимовская группировка» терпит фиаско...

Совсем скоро пройдут первые заседания новых депутатских корпусов, определятся главные задачи на ближайшую перспективу, будет назначено новое руководство города и района. И мы надеемся, что новые руководители, наконец, найдут общий язык, а все жители увидят перемены к лучшему.

Источник: https://konakovograd.ru

Первые в России



Муниципальный гастрономический фестиваль «Верещагин СЫРFEST 2018» стал обладателем первого места Всероссийской национальной премии «События России 2018».

Настоящий сырный праздник «Верещагин СЫРFEST 2018» прошел в 12 мая в event-отеле Конаково Ривер Клаб. Фестиваль был проведен в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы», основная цель - брендирование территории и повышение туристической узнаваемости района.

Организаторами самого сырного события России стали администрация Конаковского района Тверской области при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер Клаб.

«Верещагин СЫРFEST 2018» сразу подавал большие на-дежды... Еще не успев начаться и пройти, он был включен в ТОП-10 популярных гастрономических событий в России. О событии писали федеральные и региональные СМИ, известные блогеры и туроператоры.

При проведении фестиваля результаты превзошли все ожидания: гостей было в 4 раза больше, чем предполагалось (более 4000 тысяч), в два раза больше участников, в три раза больше туроператоров, был установлен рекорд России по варке самого большого сырного фондю... 12 мая 2018 года стал, действительно, самым сырным днем в истории Конаковского района Тверской области.

В начале августа организаторы фестиваля решили подать заявку на участие во Всероссийской национальной премии «События России 2018». 10 сентября в Москве прошла очная защита проектов мероприятий. В номинации «КУЛЬТУРА. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ» в финал вышли 24 участника из Московской, Липецкой, Саратовской, Владимирской, Свердловской, Челябинской, Воронежской, и Иркутской областей, Хабаровского края, Республик Коми и Татарстан, в том числе и «Верещагин СЫРFEST 2018». Защищали наш проект его организаторы: глава районной администрации Олег Лобановский, специалист отдела экономики районной администрации Татьяна Скрандовская и арт-директор Конаково Ривер Клаб Яна Соколова.

12 сентября в Москве состоялся финал премии, где было объявлено, что «Верещагин СЫРFEST 2018» - турсобытие Конаковского района - является лучшим гастрономическим событием 2018 года и становится обладателем Всероссийской национальной премии «События России 2018».

В день финансиста



8 сентября все работники финансовой сферы отметили свой профессиональный праздник. А днем ранее, в минувшую пятницу, финансисты администрации Конаковского района принимали поздравления от своих коллег и руководства. Весь коллектив сотрудников финансово-экономической службы состоит из прекрасных женщин, которые выбрали для себя непростую, ответственную и очень интересную работу по формированию и исполнению бюджета Конаковского района.

В торжественной атмосфере финансистов поздравил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. В своем поздравлении глава отметил, что ответственность и преданность своему делу отличают людей финансовой сферы. Также он подчеркнул, что работа финансистов Конаковского района высоко оценивается и со стороны правительства Тверской области.

Поздравила своих коллег первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко.

- Мои дорогие, уважаемые коллеги. Моя большая семья, думаю, я могу к вам так обратиться. В день нашего профессионального праздника мы можем с гордостью сказать, что у нас сплоченный, высокопрофессиональный коллектив финансистов, экономистов и бухгалтеров, которому по плечу решать самые амбициозные задачи.

Благодаря общей заинтересованности и ответственности каждого из вас наш труд приносит положительный результат: бюджет района сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, участвуем в инвестиционных проектах по реконструкции объектов теплоснабжения, ремонтируем школы и детские сады.

Я бесконечно благодарна каждому из вас! Пусть дома нас окружают любовь и забота близких людей, а работа приносит удовлетворение и чувство личной необходимости в нашей большой команде.

В этот день по традиции наградили лучших из лучших работников финансовой сферы. Для кого-то это были первые награды, а для кого-то нет, что говорит о высоком профессионализме сотрудников.

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района за высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Конаковского района наградили первого заместителя главы администрации Конаковского района Наталью Василенко.

За добросовестный труд и высокий профессионализм Почетными грамотами главы администрации Конаковского района наградили:

- Светлану Козлову - заместителя руководителя отдела внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района;

- Елену Колосову - главного специалиста отдела централизованной бухгалтерии МКУ ОБ и ПЭО;

- Анастасию Широкову - главного специалиста планово-экономического отдела МКУ ОБ и ПЭО.

Благодарности главы администрации Конаковского района объявлены:

- Надежде Шиловой - заведующему отделом экономики администрации Конаковского района;

- Ольге Павличенко - главному специалисту отдела централизованной бухгалтерии МКУ ОБ и ПЭО.

В Тверской области начинаются учения энергетиков

в электросетевом комплексе



В рамках учений в некоторых поселениях Конаковского района пройдет плановое отключение электроэнергии.

20 сентября на территории Тверской области начинаются учения энергетиков в электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В течение трех месяцев во всех районах области будут проводиться работы, которые повысят устойчивость функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений.

За это время планируется расчистить более 6,5 тысяч гектаров просек воздушных линий всех классов напряжения, а также провести реконструкцию 530 км воздушных линий с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

При проведении работ в некоторых населенных пунктах Конаковского района (Сенинское, Юренево, Фролово, Колодкино, Юрьево, Ст. Завражье, Н. Завражье, Коровино, Федоровское, М. Новоселье, Слобода, Ст. Мелково, Тешилово, Вахромеево, Долинки, Новошино, Коромыслово, Отроковичи, Игуменка, Горки, Козлово, Дорино, Стариково, Кошелево, Новенькое, Межево, с.Завидово, Павлюково, Кочедыково, Елдино, Кабаново, Новозавидовский) будут временные и контролируемые отключения электрической энергии.

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12 сентября на стадионе Конаковского энергетического колледжа состоялся смотр техники, привлекаемой для ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах. На смотре были представлены: вездеход «ТРЭКОЛ», пожарный автомобиль, снегоход, аварийно-спасательный автомобиль, квадроцикл, трактор, фронтальный погрузчик, экскаватор, авторемонтная мастерская и мобильный штаб.

Смотр проходил в рамках совместных учений по отработке взаимодействия во время ликвидации аварий на электосетевых объектах. В учениях приняли участие представители: Главного управления МЧС России по Тверской области, филиала АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС, ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области, министерства строительства и ЖКХ Тверской области, администрации Конаковского района.

Кроме смотра техники, участники учений выполнили практические тренировочные задания. Были проведены работы по замене силового трансформатора на КТП, по подключению РИСЭ для организации временного электроснабжения. Также провели практическую отработку устранения обрыва провода.

Местные инициативы в деле

В Ручьевском сельском поселении завершен ремонт в фойе Дома культуры по программе поддержки местных инициатив. 4 сентября там состоялось торжественное открытие сельского очага культуры, которое собрало взрослых и юных жителей поселения.

По программе произведены работы по замене 11 дверей, отремонтированы окна, входная группа, пол, две гримерки, модернизировано освещение. Стоимость проекта составляет порядка 743 тысяч рублей, где более 85 тысяч рублей вклад жителей поселения.

В этой программе Ручьевское поселение участвует уже не первый раз. Двумя годами ранее жителям удалось отремонтировать зрительный зал ДК.

Глава Ручьевского сельского поселения Анна Земскова поблагодарила всех, кто принимал активное участие в софинансировании проекта:

депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных, депутат Собрания депутатов Конаковского района Юрий Дубасов, завод стальных конструкций г. Конаково - директор Александр Шинкаренко, ООО «Руглас Продакшин» д. Ручьи Юрий Зиновьев, ООО «Динко» Денис Усов, предприниматель Людмила Абрамова.

Справочно: в этом году в Тверской области на конкурс представлено 290 заявок (230 от 164 сельских поселений и 60 от 7 городских округов). Это в три раза больше, чем в 2013 году, когда программа только стартовала. По итогам заседания комиссии, которое состоялось 11 апреля, 264 заявки прошли конкурсный отбор (в том числе и Ручьи) и получили субсидии из областного бюджета.

На реализацию ППМИ в городских и сельских поселениях в 2018 году в областном бюджете предусмотрено более 107 миллионов рублей, плюс к тому – 24 миллиона рублей на субсидии городским округам (с 2016 года они также могут участвовать в программе). Еще около 35 с половиной миллионов планируется привлечь из внебюджетных источников.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА