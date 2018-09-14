НАША «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

Фестиваль исторической реконструкции прошел в прошлую субботу в Конаковском районе. В этом году он юбилейный – пятый, и был посвящен Куликовской битве, дату которой в Росси отмечают как раз в этот день, 8 сентября.

Традиция проводить этот фестиваль зародилась среди любителей истории из Редкино и Городни. И места для проведения подобного зрелища лучше, чем Городня, у нас в районе, наверное, не сыскать. Здесь располагается самый старинный в Тверской области храм Рождества Богородицы, который был построен как раз во времена, когда и случилось это историческое сражение. Для участия в фестивале прибыли клубы исторической реконструкции «Русская земля» (Москва), «Гастингс» (Москва), «Русский орден» (Москва), «Берн» (Нижний Новгород, Воронеж, Дубна), «Тевтонский орден» (Москва), «Дружина» (Тверь), «Тверд» (Тверь), «Новоград» (Москва), «Северная звезда» (Москва), «Боярский двор» (Москва), «Кайзер» (Москва), «Французская рота» (Москва), а также единственный, но очень боевой представитель клуба «Хафтан», который приехал к нам из китайского Шанхая! Таким образом, фестиваль становится международным.

На открытие фестиваля прибыли почетные гости, и прежде всего глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА. В приветственном слове она сказала:

- Дорогие земляки и гости нашего района! От имени губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени приветствую всех вас. Спасибо организаторам за такое замечательное мероприятие, а участникам – за возможность не только посмотреть на зрелище, но и лучше узнать свою историю, что особенно важно для детей. Пусть не будет победителей и все будут равны. И пусть сегодня в ваших сражениях победит дружба, а каждый из вас увезет из Конаковского района частичку тепла, добра и желание вновь к нам приехать.

В программе фестиваля были всякие аттракционы, хороводы, батуты, битье на резиновых мечах для мальчишек, мастер-класс по шитью кукол для девчонок, шашлыки за деньги и каша с чаем бесплатно. Только битвы на шампурах не было, и то – ручаться не будем.

Концертная программа фестиваля была насыщена и разнообразна. Выступали творческие коллективы из Городни, Редкино, Озерков, Изоплита и даже Твери. Всех поразил городенский танцевальный ансамбль «Fashion», дети творили чудеса на сцене! Выступили танцевальный коллектив «Дружба», хореографическая студия «Марго», вокальные ансамбли «Селяночка», «Дарите радость», «Притоки» и «Сударушка», солисты Василиса Морозова и Егор Пименов, Арина Болгарцева, Ирина Богданова, Василиса Веденеева.

И в конце - немного мнений от принимающей стороны и почетных гостей фестиваля «Русская земля»:

Екатерина КОРНЕВА, глава Городенского сельского поселения:

- От лица администрации и Совета депутатов Городенского поселения хочу выразить огромную благодарность организаторам и особенно - участникам клубов. Спасибо зрителям, которые пятый год подряд собираются у стен нашего древнего храма, чтобы насладиться уникальным зрелищем. В этом году к нам приехали 12 клубов, и это рекорд!

Сергей ОРЛОВ, глава поселка Редкино:

- Хочу пожелать участникам, чтобы их боевое искусство сегодня проявило себя по максимуму. Зрителям - чтобы сегодняшний фестиваль запомнился им как незабываемое и яркое зрелище. Ну и всех нас вместе поздравить с очередным праздником на нашей земле.

Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации сельского поселения «Завидово»:

- Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим. Название фестиваля «Русская земля» как нельзя лучше соответствует этой установке. Спасибо ребятам-реконструкторам за то, что они дали нам возможность посмотреть на то, как это было в те древние времена. В детстве мы с друзьями, насмотревшись «Александра Невского», тоже вырезали шлемы из больших консервных банок, делали латы и мечи и бились не на шутку. Так что это все у нас в крови, русский характер ничем не сломить!

Протоиерей Андрей ПРЕРОБРАЖЕНСКИЙ:

- Событие, которое произошло в этот день 638 лет назад, связано с нашим храмом. Есть предание, что он построен в честь победы русского оружия на Куликовом поле, и его строительство благословил Сергий Радонежский. И участникам, и зрителям, особенно ребятам хочу пожелать сохранить в душе именно историческую память. Потому что шоу у нас много разных, а трепетного отношения к истории меньше. Участникам фестиваля это удается – они очень увлеченные люди, и это хорошо.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.

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