11 сентября – Всероссийский день трезвости

ВЫХОД ЕСТЬ



Алкоголизм – самая большая проблема современности. Это вид наркозависимости, тяжелое хроническое заболевание, формирующееся на базе физической и психической зависимости от одного из самых коварных психоактивных веществ - этилового спирта, или алкоголя.

Человек, страдающий алкозависимостью, разрушает всю свою жизнь, он лишается друзей, работы, семьи. По сути, для врачей-наркологов нет никакой разницы, от чего человек испытывает зависимость: от водки или вина, героина или амфетамина. Все это – наркотики, и они рано или поздно убивают подавляющую часть тех людей, которые выстраивают всю свою недолгую жизнь вокруг постоянной возможности принять свое психоактивное вещество: рюмку водки или дозу порошка и пребывать в эйфории. Разницы нет, есть только нюансы. Алкоголь отличается от прочих наркотических веществ только тем, что свободно продается, его употребление социализировано и не считается чем-то неприемлемым. А за прочие «вещества» законом предусмотрена уголовная ответственность, и обществом их употребление осуждается. И в этом главная проблема современности.

Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. История этой даты проста: впервые он был проведен в 1913 году. Инициаторами выступили служители Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение праздновать Всероссийский День трезвости ежегодно. Желающие получить избавление от пьянства обращают свои молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», которая исцеляет от алкоголизма и наркомании. Все неравнодушные граждане ставят в храмах свечи об исцелении тех, кто страдает страшным, разрушающим личность недугом. А различные общественные организации проводят в этот день тематические выставки и акции, призывающие к выбору исключительно трезвого образа жизни.

Эффективную работу с теми, кто твердо решил отказаться от алкоголя, но кому требуется помощь единомышленников, проводит широкоизвестное общество анонимных алкоголиков (АА). Его группа работает и в Конаковском районе. Ниже мы предлагаем житейскую историю одной из жительниц нашего города, которая нашла в себе силы признать проблему и порвать с пагубной привычкой:

***

В канун Всемирного дня трезвости я хотела бы поделиться своей историей выздоровления от алкогольной зависимости. Я не рекламирую выбранный мной путь, а просто хочу поведать своим землякам о еще одном варианте избавления от алкоголизма.

Речь я поведу о сообществе Анонимных Алкоголиков. Анонимные Алкоголики (АА) – это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА – желание бросить пить.

Теперь немного о себе. Меня зовут Вера. Я выздоравливающая алкоголичка. Сегодня мне не стыдно об этом говорить. Хочу рассказать, что со мной произошло и какой я стала. Алкоголизм подкрался ко мне незаметно и разрушил все, что я имела в этой жизни: любовь, семью, работу и здоровье.

Когда я в первый раз пришла на группу АА, меня приняли с любовью и пониманием, выслушали, поделились своими проблемами. Я удивилась, как много людей страдают от этого заболевания и как они учатся жить с этой болезнью, не употребляя алкоголь и оставаясь счастливыми. Я решила попробовать пройти программу «12 шагов» выздоровления, хотя и не особо верила в возможный результат. Но вот уже 4 года я не употребляю алкоголь, и даже нет желания этого делать. Тут дело не в силе воли – силы воли у алкоголика по отношению к алкоголю нет и не будет. Все дело в новом мышлении, которое дает программа АА. Я искренне благодарна своим новым друзьям за их опыт выздоровления, за то, что они вернули меня к жизни. У меня появились цели и задачи, захотелось жить по-настоящему. Конечно, произошло все не сразу, я долго к этому шла и теперь могу сказать: то, что я искала в бутылке, я нашла в сообществе АА – радость, счастье и свободу.

Первая группа АА в России возникла в 1987 году. Сейчас в нашей стране существует более 500 групп АА. И в нашем родном городе Конаково работает группа АА «Восход». У нас есть свое помещение, которое выделила нам администрация города. Встречи группы проходят 3 раза в неделю. Мы делимся друг с другом опытом выздоровления. В группе нет лидера, все члены сообщества имеют равные права. В сообществе нет ни членских, ни вступительных взносов. Группа содержит себя сама на средства добровольных пожертвований. Эти средства идут на организацию чаепития, юбилеев группы, на аренду помещения, на методическую литературу, памятные значки, медали и т. п.

Мы пришли к убеждению, что выход есть от этой болезни.

Наш контактный телефон 8-904-005-15-47.

Мы соблюдаем анонимность, которая необходима для создания атмосферы доверия и открытости.

Вот так праздник!

Печень в шоке -

Удиви её водой.

Ведь День Трезвости приходит,

Будем праздновать с тобой.

Ум остёр, здоровье в норме:

Сохрани такой настрой.

Взгляд уверен, прям, спокоен -

Будь всегда самим собой!