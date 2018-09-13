Олег Лобановский: «Электросетевое хозяйство Тверской области должно быть современным»

Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский подчеркнул значимость обсуждения Правительственной комиссией вопросов готовности объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, в том числе, в Тверской области.

«Наш район сталкивался со сложностями, вызванными отключением электроснабжения в связи с аварийной ситуацией, поэтому я считаю очень важным, чтобы все службы, которые должны быть задействованы в ликвидации аварий на сетях, работали оперативно и слаженно. Предстоящие масштабные учения энергетиков, в том числе планово-предупредительная расчистка просек у линий электропередачи в Тверской области, уверен, позволят этого добиться», – отметил Олег Лобановский.

По его словам, программу модернизации электросетевого хозяйства муниципалитеты ждали давно, и хорошо, что Правительство Тверской области теперь имеет возможности, чтобы на федеральном уровне договориться о ее реализации.

«Прежде всего у энергетиков должно быть современное оборудование, чтобы места места аварий можно было обнаружить сразу, а не в результате двух-трех дней поисков. Электросетевое хозяйство Тверской области должно быть современным», – сказал Олег Лобановский.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».

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