Учения Россетей помогут обеспечить в Тверской области штатную работу энергосистемы в осенне-зимний период

В Тверской области в рамках подготовки к зиме проводятся масштабные работы по повышению надежности электроснабжения. Генеральный директор АО «Техническая инспекция ЕЭС» Павел Голубев отметил высокое значение принимаемых мер для решения вопроса высокого износа оборудования энергосетевого хозяйства и линий электропередачи.

По его словам, на некоторых объектах энергетики в Центральном федеральном округе оборудование последний раз менялось более полувека назад.

«Эксплуатация возрастного оборудования требует особого внимания и безусловного выполнения программ ремонта и мероприятий по продлению ресурса, – считает Павел Голубев. – Мероприятия в рамках учений Россетей на территории Тверской области позволят эффективно подготовить сети Тверьэнерго к работе осенне-зимний период».

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В ближайшее время в Тверской области по договоренности Губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель Министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».