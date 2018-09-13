В Тверской области на 14 % перевыполняется план по расширению просек ЛЭП

Главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев отметил высокий темп работ по расширению просек ЛЭП в Тверской области. Заявление прозвучало на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, которое состоялось в Твери.

«По расширению просек линий электропередачи все плановые показатели выполняются. По МРСК Центра, куда относится Тверьэнерго, перевыполнение на 14%», - сказал Дмитрий Гвоздев.

Он добавил, что учения энергетиков, которые начнутся в ближайшие дни в Тверской области, позволят полностью закрыть проблему нерасширенных просек линий 35-100 кВ в регионе.

Также по словам Дмитрия Гвоздева, в рамках учений будет выполнен большой объем работ, связанных с расчисткой просек, заменой провода ЛЭП на самонесущий изолированный.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду2018-2019 годов. Участие принимают Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности Губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель Министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».