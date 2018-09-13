Вячеслав Улитин: «Модернизация электросетей – глоток воздуха для отдаленных территорий»

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Вячеслав Улитин отметил, что комплекс задач, которые решает региональное правительство в сфере повышения надежности электроснабжения потребителей, крайне важен для большого количества людей, в том числе, проживающих на отдаленных территориях.

«Надо сказать, что раньше этой теме не уделяли так много внимания, как в последние годы. Но нельзя рассчитывать, что все решится само собой. И областное правительство, понимая это, инициирует при поддержке федеральной власти важнейшую программу модернизации электросетевого хозяйства. Для отдаленных территорий – это глоток воздуха», – считает Вячеслав Улитин.

Он также сказал, что общественный совет неоднократно рассматривал обращения жителей Торопецкого, Зубцовского, Западнодвинского и других районов по поводу качества электроснабжения. К разговору приглашались, в том числе, руководители муниципалитетов. Вопросы решались, но недостаточно быстро и, вероятно, не в полном объеме, учитывая высокую стоимость работ на электоросетях.

«Теперь появляется возможность совершить существенный рывок вперед в развитии электросетевого хозяйства, и можно только поддерживать наше правительство в решении этой задачи», – сказал Вячеслав Улитин.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».