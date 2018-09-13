Сергей Силенко: «Тверская область взяла правильный вектор в развитии электросетевого хозяйства»

Эксперт Общественной палаты Тверской области Сергей Силенко подчеркнул важность консолидированной работы государства и бизнеса в развитии электросетевого хозяйства Верхневолжья.

«Тверская область взяла правильный вектор в развитии электросетевого хозяйства. Важно, чтобы власть и бизнес вели консолидированную работу. Каждая из сторон обладает своими ресурсами – административными, финансовыми, техническими, что позволяет выполнять масштабные задачи», – сказал Сергей Силенко.

Он также отметил, что энергокомпании сегодня используют в работе современные технологии и технику – квадрокоптеры, болотоходные машины и другие, обеспечивая высокий уровень контроля за труднодоступными территориями, а следовательно, оперативную реакцию на аварийные ситуации. По мнению эксперта, это важный фактор для сотрудничества, который позволит успешно реализовать масштабный проект модернизации электросетевого хозяйства Тверской области.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».