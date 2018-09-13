В Центральном федеральном округе снижается количество аварий на электросетях

В Центральном федеральном округе снижается количество аварий в электросетевом комплексе. Об этом сообщил заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Игорь Байков на совместном заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

«В Центральном федеральном округе в последнее время в целом снижается количество отключенных потребителей. Если говорить об авариях на ЛЭП 110 Кв и выше, также фиксируем положительную динамику, их число уменьшается», – сказал Игорь Байков.

По данным Минэнерго, за 7 месяцев 2018 года на территориях ЦФО зафиксировано 1139 аварий на ЛЭП 110 Кв и выше – это на 300 меньше, чем в аналогичный период 2016 года, и на 98 меньше по сравнению с 2017 годом.

Представитель Министерства энергетики Российской Федерации также рассказал о новой методологии оценки готовности субъектов энергетики к осенне-зимнему периоду. Сформирован ряд условий для компаний, в том числе это противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, производство и отпуск энергии, топливообеспечение и другие. По итогам проведения этих мероприятий формируется индекс готовности организаций к зиме.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие в нем принимают Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности Губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель Министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».