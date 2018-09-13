В Тверской области в 2018 году будут сданы в эксплуатацию пять новых котельных, расположенных в Андреапольском, Калининском, Максатихинском, Конаковском, Бологовском районах. Работа по строительству объектов велась в рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу начать отопительный сезон своевременно во всех муниципальных образованиях. Для этого в регионе заблаговременно были созданы все условия: приняты необходимые документы, выделены средства из бюджета.

Большое внимание при подготовке к осенне-зимнему периоду в Тверской области уделялось электросетевому хозяйству, от надежности которого зависит бесперебойное электроснабжение населения и предприятий региона.

13 сентября этот вопрос обсудили в Твери на совместном заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности Губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. На встрече, в частности, шла речь о подготовке к отопительному сезону «Тверской генерации» в Твери. Заместитель Министра энергетики РФпоблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании. Андрей Черезов отметил, что сейчас предприятие показывает неплохие показатели по запасам топлива, восстановительным ремонтам, в том числе ремонтам магистральных сетей, которые идут даже с опережением графика и ремонтам распределительных сетей.

В 2018 году на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из регионального бюджета направлено более 75,8 млн рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей, на ремонт теплосетей в Твери — 103,4 млн рублей.

Всего в составе фондов ЖКХ Тверской области более 1900 км тепловых, 6000 водопроводных и 2500 канализационных сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников, свыше 60 тыс. км электросетей, более 40,2 млн кв.м. жилищного фонда.