Игорь Руденя: в модернизацию электросетевого хозяйства Тверской области будет вложено 5 млрд рублей

Тверская область готовится к реализации масштабной программы модернизации электросетевого хозяйства. В повышение надежности энергоснабжения потребителей региона будет вложено более 5 млрд рублей. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил участникам Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

В мероприятии принимают участие заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

«При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра нами была разработана масштабная программа по развитию электроснабжения потребителей региона. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий», - сказал Игорь Руденя.

Соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Верхневолжья, в соответствии с которым разработана программа, было подписано Правительством Тверской области и компанией «Российские сети» в декабре 2017 года. Соглашение предусматривает взаимодействие по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение надёжности электросетевого комплекса Тверской области.

Приоритетное внимание при реализации программы будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах Верхневолжья, наиболее подверженных отключениям электричества. Предполагается замена изношенного оборудования: установка новых опор, замена проводов, трансформаторных подстанций, «закольцовка» линий электроснабжения.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

22 сентября в Тверской области по договоренности Губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель Министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».

Пресс-служба Правительства Тверской области