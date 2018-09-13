Максим Нилов: «Масштабные работы на электролиниях позволят повысить надежность электроснабжения сельских территорий»

Заместитель главы администрации Торопецкого района Максим Нилов считает, что предстоящие учения энергетиков в Тверской области позволят существенно повысить надежность электроснабжения сельских территорий.

«В рамках учений энергетиков, которые начнутся на следующей неделе, в Торопецком районе планируется расчистить 240 гектаров просек вдоль линий электроперадачи и отремонтировать 150 километров электролиний 10 кВ и 35 кВ с заменой опор и проводов. В работах будут задействованы бригады из Тульской, Белгородской, Воронежской и Тверской областей. Таких масштабных работ на электролиниях в Торопецком районе еще не было. Результат, который мы ждем, – это повышение надежности электроснабжения сельских населенных пунктов», – сказал Максим Нилов.

13 сентября в Твери проходит совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Участие принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

По предложению Игоря Рудени и при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра разработана масштабная программа по модернизации электросетевого комплекса Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Она предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

22 сентября в Тверской области по договоренности губернатора Игоря Рудени с Министерством энергетики РФ, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсуждались также на встрече Игоря Рудени и Андрея Черезова. В частности, заместитель министра энергетики РФ поблагодарил Игоря Руденю за работу по наведению порядка в компании «Тверская генерация».