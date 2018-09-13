СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

13 сентября в Твери пройдет совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

В мероприятии примут участие ГубернаторТверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководители крупнейших энергокомпаний России, представители всех регионов Центрального федерального округа.

Губернатором Тверской области Игорем Руденей инициирована работа, направленная на повышение качества электроснабжения в районах области, приведение в порядок территорий, прилегающих к ЛЭП.

По предложению Игоря Рудени, при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра была разработана масштабная программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения потребителей Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий.

20 сентября в Тверской области начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. Подобные по масштабам учения ранее проводились только в Дагестане в августе 2018 года, в них приняли участие около 2,5 тысяч человек.

В течение трёх месяцев в Тверской области расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски массовых перебоев в электроснабжении на территории региона.

​Реализация всех этих мер направлена на обеспечение надёжной и устойчивой работы электросетевого комплекса Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области