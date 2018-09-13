В Бежецке отремонтируют 3,8 км дорог

Более 38,5 млн рублей из регионального бюджета направлено на ремонт в 2018 году участков дорог в Бежецке общей протяженностью 3,8 км. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Бежецк – это центр муниципального образования. Здесь проживает большое количество жителей, он является транзитным пунктом в нескольких направлениях», – сказал Игорь Руденя, комментируя принятое решение представителям СМИ.

Ремонтными работами в Бежецке будут охвачены улицы Тверская, Нечаева, Рыбинская, Большая Штабская. Софинансирование из местного бюджета составляет более 9,6 млн рублей. С учетом регионального финансирования на приведение в порядок улиц выделяется свыше 48,1 млн рублей.

Общий объём дорожного фонда Тверской области в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей. В 2018 году в программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяженностью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья предусмотрено свыше 3,1 млрд рублей.

Особое внимание уделяется школьным маршрутам, а также участкам, по которым поступали обращения граждан. С учётом муниципальных дорог, планируется отремонтировать порядка 450 километров. Сейчас программа ремонта региональных дорог находится в стадии реализации.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых в 2017 году. Документ содержит конкретные показатели качества по всем видам работ: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

Пресс-служба Правительства Тверской области