Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет пребывать на тверской земле в предстоящие выходные

Жители Тверской области получат уникальную возможность прикоснуться к одной из величайших святынь христианского мира – деснице святителя Спиридона Тримифунтского.

Ковчег с реликвией будет пребывать на тверской земле два дня: 15 сентября – в Воскресенском кафедральном соборе города Твери, 16 сентября – в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре. Об этом сообщил пресс-секретарь Тверской епархии, иерей Максим Мищенко на пресс-конференции, в которой также приняли участие руководитель епархиального отдела по делам молодежи Павел Ефремов и исполнительный секретарь Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря, помощник настоятеля собора святого благоверного великого князя Александра Невского, иерей Дионисий (Коньков).

Напомним, ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Россию с острова Корфу, где находятся его нетленные мощи, 24 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. Принесение реликвии в нашу страну организовано благотворительным фондом имени равноапостольного князя Владимира.

Всего 12 российских регионов было выбрано для встречи святыни. Ее путь начался с Краснодара, далее были Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московская область и Тула. Сегодня и до пятницы ковчег с десницей будет находиться в Санкт-Петербурге, а в субботу, 15 сентября, в 8 утра его будут торжественно встречать в Твери у стен Воскресенского кафедрального собора. В 9 часов будет отслужена божественная литургия, в течение дня – молебны святителю.

«Доступ к святыне будет открыт до последнего паломника», – отметил Максим Мищенко.

Как сообщил Павел Ефремов, пребывание честной десницы в Твери будут обеспечивать волонтеры – представители православных молодежных объединений и образовательных организаций. Они помогут маломобильным паломникам, а также будут оказывать необходимую информационную и консультационную помощь всем, кто придет поклониться мощам святителя Спиридона.

В воскресенье, 16 сентября, христианскую реликвию доставят в Старицу. Доступ к ней в монастыре будет открыт всем желающим с 8 утра и до последнего паломника. В обители в течение дня отслужат молебны и акафист святителю Спиридону Тримифунтскому. По словам иерея Дионисия, в монастыре уже все готово для встречи и пребывания ковчега со святыней.

Иерей Максим Мищенко подчеркнул исключительную важность предстоящего события.

«Десница Спиридона Тримифунтского – одна из величайших общехристианских святынь. Фигура святого Спиридона, жившего в IV веке, уникальна своей кротостью, смирением. Многим из нас, клирикам и мирянам, стоит поучиться его праведной жизни. Занимая очень высокий пост епископа города Тримифунта, он всю жизнь проработал пастухом, сохраняя простоту. Есть огромное количество житий и сказаний о его даре исцеления, воскрешения, управления природными стихиями. В нашей стране его почитание до 17 века было народным. А когда российское государство начали возглавлять Романовы, это почитание распространилось и среди наших элит. Патриарх Филарет в средине 17 века открыл в Москве первую церковь, посвященную Спиридону, она, к сожалению не сохранилась. И с тех пор много церквей стали посвящаться ему», – рассказал пресс-секретарь Тверской епархии.

Максим Мищенко также обратил внимание на суть обращения верующих к мощам святых.

«Христианская реликвия – это не какой-то механический объект передачи Благодати, получения исцеления, исполнения прошений и желаний. Прикладываясь к святыням, надо сохранять веру, надежду, быть хорошим, добропорядочным христианином. Это главное», – сказал Максим Мищенко.

Из Тверской области ковчег со святыней отправится в Саратов, Чебоксары, Ярославль, а после будет доставлен в Москву, где будет находиться с 22 сентября по 15 октября, после чего завершит свое пребывание в России.

Информационная служба Тверской митрополии