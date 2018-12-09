Тверская область получит в 2018 году 17 новых машин скорой помощи

Тверская область при федеральной поддержке получит в 2018 году 17 новых машин скорой помощи класса В и 2 школьных автобуса российского производства вместимость 21-24 человека. Соответствующее Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Для повышения качества медицинского обслуживания ключевое значение имеет материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новые машины позволят повысить качество работы скорой медицинской помощи в регионе. В 2017 году автопарк скорой помощи и офисов врачей общей практики области пополнила 31 машина. В 2016 году за счёт федеральной казны в Тверскую область было поставлено 36 новых машин скорой медицинской помощи и 24 санитарных автомобиля для офисов ВОП.

В Тверской области обновляется транспорт для подвоза школьников. В настоящее время в автопарке школ региона насчитывается 401 автобус, в том числе 43 машины, закупленные в этом году. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, тахографами и имеет срок эксплуатации не более 10 лет. Всего на организацию безопасного подвоза школьников Тверской области в2018-2019 учебном году направлено более 303 млн рублей.

В августе 2018 года Игорь Руденя на совещании о готовности системы образования к началу нового учебного года, которое провел Дмитрий Медведев, предложил разработать программу обновления школьных автопарков совместно с отечественными производителями с учетом потребностей каждого региона.

Премьер-министр одобрил предложение Игоря Рудени, подчеркнув, что оно вписывается в решение задачи импортозамещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области