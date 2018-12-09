Тверичанам станет удобнее покупать электронное ОСАГО

Новые правила оформления полисов е-ОСАГО вступили в силу. Новации способствуют упрощению процесса заключения электронного договора ОСАГО, делают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также препятствуют злоупотреблениям со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством.

Теперь ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. «Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», - прокомментировал заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Чирков.

Документом определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков - так называемая система гарантирования. Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности ее использования данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение доступности электронного ОСАГО.

Для снижения риска мошеннических действий установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика.

По новым правилам договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Справка: по данным РСА, за первое полугодие в Тверской области оформлено электронным способом более 180 тысяч договоров ОСАГО.