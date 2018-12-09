Путин внес в Госдуму пакет поправок по изменениям пенсионной системы - Турчак

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет поправок по изменениям пенсионной реформы, которые ранее прозвучали в его обращении к гражданам страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства. Этот пакет поступил сегодня. Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей», - заявил Турчак.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев выделил другие предложения из президентского пакета поправок. «Это предложение Президента России по сельскому хозяйству – о том, что с 1 января 2019 года, а не 2020 года, ввести надбавку, равную 25% федерального базового размера пенсии для селян, которые 30 лет отработали. И ряд страховочных механизмов, связанных с переходным периодом: право на полгода раньше выйти двум возрастам, с которых начинается пенсионная реформа – они могут на полгода раньше выйти на пенсию; увеличение пособия по безработице вдвое для лиц пред пенсионного возраста и то, что это пособие будет выплачиваться в течение года. Это то, что озвучил Президент, и насколько мы понимаем, сегодня это внесено в Государственную Думу», - отметил Исаев.

Напомним, «Единая Россия» на заседании Генерального Совета и Совета руководителей Фракции обобщила предложения регионов по изменениям в пенсионную систему и обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в телеобращении к гражданам поддержал ряд инициатив ЕР, в их числе предложения о досрочном установлении страховой пенсии; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании; проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.