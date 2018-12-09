Избирательной комиссией Тверской области подписан итоговый протокол и подведены официальные результаты выборов

11 сентября 2018 года состоялось 131 заседание избирательной комиссии Тверской области, посвященное установлению результатов дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180».

Всеми членами избирательной комиссии Тверской области подписан протокол №1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180.

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными.

Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» признан зарегистрированный кандидат Веремеенко Сергей Алексеевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Принято решение уведомить зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу «Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергея Алексеевича об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Постановление об избрании депутата Государственной Думы направлено в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Оно подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте избирательной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Избирательной комиссией Тверской области также утверждены сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ № 180.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.