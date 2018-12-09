В Тверской области отремонтирован подъезд к городу Нелидово со стороны федеральной трассы М9

В Тверской области на два месяца раньше срока, предусмотренного контрактом, завершен ремонт региональной автомобильной дороги первого класса «подъезд к городу Нелидово». Она соединяет два районных центра – Нелидово и Белый – с федеральной трассой «Москва – Рига».

«Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов. Важно провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги местного и регионального значения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Общая протяженность автодороги составляет 3,8 километра. В 2016 году был отремонтирован километровый участок этой дороги. В 2018 году работы продолжились на участке протяженностью 2,8 километра, находящемся в городской черте. Таким образом, дорога приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

На объекте отфрезеровали существующее асфальтобетонное покрытие и устроили новое, отремонтировали съезды и посадочные площадки, укрепили обочины, а также нанесли дорожную разметку термопластиком.

Общий объём дорожного фонда Тверской области в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей. В 2018 году в программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяженностью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья предусмотрено свыше 3,1 млрд рублей. Особое внимание уделяется школьным маршрутам, а также участкам, по которым поступали обращения граждан. С учётом муниципальных дорог, планируется отремонтировать порядка 450 километров. Сейчас программа ремонта региональных дорог находится в стадии реализации.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых в 2017 году. Документ содержит конкретные показатели качества по всем видам работ: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

Пресс-служба Правительства Тверской области