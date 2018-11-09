Анна Зайцева: «Центры содействия семейному воспитанию должны охватывать отдаленные территории Тверской области»

Главный врач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева считает, что Центры содействия семейному воспитанию, решение о создании которых было принято сегодня на заседании Правительства Тверской области, должны быть распределены по территории Верхневолжья с учетом транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

«Особенностью нашего региона является большой транспортный рукав, поэтому необходимо, чтобы создаваемые центры охватывали отдаленные территории Тверской области, где тоже есть многодетные семьи, нуждающиеся во внимании социальных работников», – отметила Анна Зайцева.

По ее мнению, новым центрам следует работать не только с неблагополучными семьями, но и принимать активное участие в мотивационных беседах с будущими приемными родителями.

«У меня есть опыт работы педиатром в одном из детских домов, и я видела, какую тяжелую психологическую травму получают дети, которых через некоторое время вновь возвращали в учреждение из приемных семей. Очень важно, чтобы Центры содействия семейному воспитанию занимались, в том числе, профилактикой повторного отказа от ребенка», – считает Анна Зайцева.

11 сентября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждалась реализация семейной политики в тверском регионе. В частности, речь шла о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

«Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду», - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе предлагается создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.

Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, - создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах. По мнению главы региона, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании.

В 2019 году в Тверской области планируется также ввести три новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Это ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тыс. рублей, единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака в размере 200 тыс. рублей, компенсация расходов на приобретение комплектующих речевого процессора для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами в размере 30 тыс. рублей один раз в два года.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей – средства областного бюджета, более 930 млн – федерального.