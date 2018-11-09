В Тверской области расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль линий электропередачи

В Тверской области расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи в рамках масштабных учений энергетиков, которые проводятся по согласованию с Губернатором Игорем Руденей при содействии Правительства региона.

Учения в муниципальных образованиях региона стартуют 20 сентября 2018 года. В них примут участие около 5 тысяч человек – это специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. Помимо расчистки просек будет проведена реконструкция 530 км воздушных линий с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках подготовки к учениям и в период проведения работ для безопасности необходим вывод воздушных линий электропередачи в ремонт. В связи с этим в ряде населенных пунктов запланированы временные контролируемые отключения электроэнергии. График отключений согласован с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ним можно в ЕДДС каждого района. Также действует бесплатная «Прямая линия» ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

Справочно: Расчистка просек вдоль линий электропередачи в Тверской области активизирована по поручению Губернатора Игоря Рудени в январе 2018 года. Работы велись в Андреапольском, Бельском, Западнодвинском, Нелидовском, Калининском, Торопецком Пеновском, Фировском, Осташковском, Вышневолоцком районах. Необходимость проведения неотложных работ на проблемных участках ЛЭП возникла в связи с падением деревьев на линии электропередачи вследствие неблагоприятных погодных условий. К вырубке деревьев были привлечены лесничества, арендаторы лесов, силы МРСК, МЧС России.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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