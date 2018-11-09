Артур Бабушкин: «Центры содействия семейного воспитания – один из способов повернуться лицом к проблеме семейного неблагополучия»

Председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин поддержал инициативу губернатора Игоря Рудени и регионального правительства по созданию в Верхневолжье 24 центров содействия семейному воспитанию.

«Создание таких центров – один из способов повернуться лицом к проблеме семейного неблагополучия, которую раньше не замечали и решение которой позволит улучшить демографическую ситуацию в Тверской области, будет содействовать воспитанию будущих поколений. И количество учреждений, и территории, на которых они будут работать, определены абсолютно верно. Как депутат областного парламента, безусловно, поддерживаю это решение губернатора и правительства», – сказал Артур Бабушкин.

11 сентября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждалась реализация семейной политики в тверском регионе. В частности, речь шла о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

«Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду», - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе предлагается создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.

Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, - создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах. По мнению главы региона, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании.

В 2019 году в Тверской области планируется также ввести три новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Это ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тыс. рублей, единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака в размере 200 тыс. рублей, компенсация расходов на приобретение комплектующих речевого процессора для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами в размере 30 тыс. рублей один раз в два года.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей – средства областного бюджета, более 930 млн – федерального.