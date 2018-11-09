Тверская область станет одним из «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов

11 сентября в Москве открылась 24 Международная выставка ОТДЫХ LEISURE 2018, в которой принимают участие крупнейшие регионы России и 85 стран мира. Делегацию Тверской области представляют более 60 участников - представители туристического бизнеса и муниципалитетов.

Задачу по увеличению бюджетных доходов, связанных с развитием туристической отрасли, созданием новых рабочих мест в этой сфере поставил Президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, посвящённом развитию туризма.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. Все ключевые показатели должны быть оцифрованы. Это касается не только роста туристического потока, но и динамики доходов региона от привлечения туристов, развития индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже в первый день работы выставки состоялась встреча представителей делегации Тверской области с руководством федерального проекта по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». По итогам переговоров Тверская область будет включена в число «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов.

На выставке организована насыщенная деловая программа. Представители делегации Тверской области примут участие в более чем 15 мероприятиях.

Стенд региона оформлен в соответствии с концепцией зимнего отдыха, которую регион презентует на выставке. Посетителей гостеприимно встречают в настоящем русском тереме. Все желающие могут совершить полет над Тверью, надев очки виртуальной реальности. Продолжить знакомство с регионом помогают туроператоры, представители музеев и объектов размещения.

Новые туристические программы и продукты на выставке презентуют турфирмы «Пилигрим», «Комильфо», «Феръкада», «Ника», «Заповедник времени», «Элегия», «Тверьтурсервис», туристический комплекс Конаковский фаянс, музеи «Мармеладная сказка», «Волгари», «Эксперименториум», «Торжокские золотошвеи», Всероссийский историко-этнографический музей, Тверской государственный объединенный музей, музей керамики из Лихославля, музей улитки, гостиничные комплексы ГлавУПДк Завидово, Барская Усадьба, Гранд отель Звезда, Тверь Парк отель, Особняк на Карла Маркса, Кава, Гришкино, усадьба «Терема».

На выставке представлены новый буклет музеев Тверской области и туристические маршруты, в числе которых «Государева дорога» и приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского маршрут «Средневековая Тверь».

Ежедневно на стенде Тверской области будут проходить розыгрыши ценных призов, среди которых экскурсии по Тверской области, сертификаты на проживание в гостиницах и домах отдыха, билеты в музеи.

Пресс-служба Правительства Тверской области