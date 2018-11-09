В Тверской области свыше 177,1 млн рублей выделено на повышение зарплат работникам учреждений культуры и педагогам допобразования

Более 152,3 млн рублей субсидий выделено муниципальным образованиям Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2018 году. Свыше 24,8 млн рублей – на повышение зарплаты педагогам сферы дополнительного образования детей. Всего это более 177,1 млн рублей. Решение принято 11 сентября на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы выполняем майские указы Президента России Владимира Путина. Вносим позитивные корректировки, выделяем средства по направлениям культуры и образования», – обозначил Игорь Руденя.

Всего в 2018 году объем субсидий муниципалитетам по указанным направлениям составляет более 521,8 млн рублей: свыше 407,9 млн рублей на повышение зарплат специалистам учреждений культуры, более 113,9 млн рублей – педагогам организаций дополнительного образования детей. В муниципальные бюджеты уже перечислено более 344,5 млн рублей на эти цели.

При обсуждении вопросов шла речь также о повышении эффективности работы учреждений культуры и допобразования. Игорь Руденя подчеркнул: во всех муниципалитетах необходимо обеспечить высокое качество предоставления услуг, а также эффективное расходование средств, которые выделяются на развитие отраслевых учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области