Эдуард Косиковский: «Игорь Руденя последовательно решает задачу профилактики семейного неблагополучия»

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский назвал важным и долгожданным принятое Правительством Тверской области решение о создании 24 центров содействия семейному воспитанию.

«Семейное воспитание – важнейшее звено социальной политики. Нельзя ждать, когда дети из неблагополучных семей будут попадать к нам, в замещающие семьи. Профилактика необходима, и губернатор Игорь Руденя последовательно решает эту задачу. Создание центров содействия семейному воспитанию – важное и долгожданное решение. Это еще один шаг региональной власти по укреплению института семьи, защите материнства детства», – считает Эдуард Косиковский.

Эксперт также выразил готовность помочь региональной власти советами и рекомендациями в процессе создания центров.

11 сентября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждалась реализация семейной политики в тверском регионе. В частности, речь шла о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

«Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду», - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе предлагается создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.

Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, - создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах. По мнению главы региона, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании.

В 2019 году в Тверской области планируется также ввести три новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Это ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тыс. рублей, единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака в размере 200 тыс. рублей, компенсация расходов на приобретение комплектующих речевого процессора для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами в размере 30 тыс. рублей один раз в два года.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей – средства областного бюджета, более 930 млн – федерального.