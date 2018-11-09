Александр Тягунов: «Сергей Веремеенко принимает эстафету от Владимира Васильева»

Экс-депутат трех созывов Государственной думы РФ, а ныне депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Тягунов считает, что Верхневолжье достойно прошло череду избирательных кампаний и в регионе сформирована работоспособная система управления на всех уровнях власти.

«В нашей области прошедшие выборы дали положительный результат. Мы выбрали депутата федерального парламента, нашего коллегу Сергея Алексеевича Веремеенко – человека, обладающего большим опытом законотворческой деятельности, работы в сельском хозяйстве и промышленности. Он принимает эстафету от Владимира Абдуалиевича Васильева, много лет представлявшего наш регион в Госдуме и много сделавшего для Верхневолжья. Это работу предстоит продолжить. Уверен, что Сергей Веремеенко, используя федеральный ресурс, сумеет реализовать важные для региона проекты», – отметил Александр Тягунов.

По его словам, целенаправленная работа по формированию управленческой команды, готовой действовать в едином русле с губернатором Игорем Руденей, региональными правительством и парламентом, была проведена и в ходе муниципальных избирательных кампаний.

Напомним, 9 сентября в Тверской области состоялись выборы трех уровней – всего 211 избирательных кампаний. Одна из них – по дополнительным выборам депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. В ней победил «единоросс» Сергей Веремеенко, набравший 36,21% голосов избирателей. Игорь Руденя уже провел встречу с новым депутатом федерального парламента и обсудил с ним задачи, требующие поддержки на федеральном уровне. В их числе – развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения.

Кроме того, в минувшее воскресенье жители региона выбирали депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также составы советов депутатов городских и сельских поселений. По итогам голосования более 70% всех депутатских мандатов получает партия «Единая Россия».