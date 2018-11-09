В 2019 году в Тверской области планируется ввести новые виды социальных выплат для семей с детьми

В 2019 году в Тверской области планируется ввести три новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Реализация семейной политики в тверском регионе стала основным вопросом заседания Правительства Тверской области, которое 11 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача семейной политики – это обеспечение семейного благополучия, роста рождаемости, создание условий для того, чтобы каждый ребёнок рос здоровым, получал образование, реализовывал свои таланты и способности на территории Тверской области», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в регионе планируется вести три вида выплат, направленных на помощь семьям. Это ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тыс. рублей, единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака в размере 200 тыс. рублей, компенсация расходов на приобретение комплектующих речевого процессора для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами в размере 30 тыс. рублей один раз в два года.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей – средства областного бюджета, более 930 млн – федерального.

По итогам первого полугодия 2018 года получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет стали более 6700 человек, ежемесячного пособия при рождении третьего или последующих детей до 3 лет – более 6400 семьей, нуждающихся в поддержке, регионального материнского капитала – 825 человек. Кроме того, выплаты предоставляются многодетным, малоимущим и замещающим семьям.

Востребованной формой поддержки является адресная социальная помощь на основе социального контракта. В первом полугодии им воспользовались 130 семей. Социальный контракт размером до 150 тыс. рублей помогает семьям начать собственное дело и улучшить свое материальное положение.

В рамках реализации «демографического пакета» Президента Владимира Путина в регионе предоставляется ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 10 625 рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено 152 млн рублей. Получателями выплаты стали уже 1265 семей.

Также на заседании Правительства региона обсуждались меры по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. В частности, в регионе предлагается создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.

Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, - создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах. По мнению главы региона, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании.

В период с 2016 по 2018 годы в тверском регионе количество детей в неблагополучных семьях сократилось на 16%, в малообеспеченных - на 8%.

Положительная динамика связана с усилением работы по профилактике семейного неблагополучия, просветительской работой с населением, социальной рекламой, а также мерами материальной поддержки семей, оказанием своевременной комплексной помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области