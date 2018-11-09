Сергей Козлов: «Выборы в Тверской области выполнили задачу по формированию региональной команды»

Главный врач Областной клинической больницы, депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Козлов прокомментировал итоги Единого дня голосования в Верхневолжье.

«Это была непростая кампания, в которой избирателям важно было разобраться в предлагаемых кандидатами программах, отсеять пустой пиар некоторых партий и сделать достойный выбор в пользу конкретных дел», – сказал Сергей Козлов.

По его словам, Сергей Веремеенко как депутат Законодательного собрания Тверской области, работающий на территории другого избирательного округа, сумел за достаточно короткое время повысить свою узнаваемость. Этому во многом способствовало большое количество личных встреч с жителями и, в конечном счете, привело к победе, в том числе, в Заволжском районе Твери.

Комментируя муниципальные выборы, прошедшие в большинстве городов и районов Верхневолжья, Сергей Козлов отметил, что их результат, в целом позитивен.

«Выборы в Тверской области выполнили свою задачу по формированию региональной управленческой команды», – отметил Сергей Козлов.

Напомним, 9 сентября в Тверской области состоялись выборы трех уровней – всего 211 избирательных кампаний. Одна из них – по дополнительным выборам депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. В ней победил «единоросс» Сергей Веремеенко, набравший 36,21% голосов избирателей.

Кроме того, жители региона выбирали депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также составы советов депутатов городских и сельских поселений. По итогам голосования более 70% всех депутатских мандатов получает партия «Единая Россия».