Владимир Суслов: «Выборы в Тверской области прошли без нарушений»

Почетный гражданин Тверской области, экс-руководитель региона в 1991-1995 годах Владимир Суслов считает, что трехуровневые выборы, прошедшие в Верхневолжье в Единый день голосования 9 сентября, были современными и демократичными.

«Все прошло очень демократично. Люди голосовали за тех, кто для них является действительно авторитетным и уважаемым человеком. Особенно отмечу, что голосование в Тверской области обошлось без нарушений. Это говорит о современном, зрелом подходе к избирательному процессу как со стороны партий и кандидатов, так и со стороны самих избирателей», – сказал Владимир Суслов.

Он также отметил, что на некоторых территориях явка на избирательные участки могла бы быть выше, и хорошая погода не является достойным поводом для уклонения от гражданской ответственности.

Напомним, 9 сентября в Тверской области состоялись выборы трех уровней – 211 избирательных кампаний. Одна из них – по дополнительным выборам депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. В ней победил «единоросс» Сергей Веремеенко, набравший 36,21% голосов избирателей.

Кроме того, жители региона выбирали депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также составы советов депутатов городских и сельских поселений. По итогам голосования более 70% всех депутатских мандатов получает партия «Единая Россия».