В Тверской области дополнительно направят более 46 млн рублей на установку еще 11 фельдшерско-акушерских пунктов

В Тверской области планируется установить еще 11 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов. На это из регионального и федерального бюджетов дополнительно выделяется 46,2 млн рублей. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 10 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Повышение доступности здравоохранения для жителей сельских территорий является для нас приоритетной задачей в социальной сфере. В вопросе размещения ФАПов важно учитывать мнение муниципальных образований. Необходимо разместить пункты там, где в них есть наибольшая потребность», - считает Игорь Руденя.

11 модульных ФАПов планируется установить в шести районах области: 4 в Торжокском, по 2 в Калининском и Рамешковском, по 1 в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Ранее в 2018 году в муниципальных образованиях Тверской области планировалось установить 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом общее количество пунктов составит 61.

Обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным.

«В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, необходимо организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», – отметил глава государства в Послании Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года.

ФАПы представляют собой современные модульные быстровозводимые конструкции, оснащенные необходимым оборудованием. В большинстве предусмотрен блок для проживания медицинского специалиста. В Тверской области проект по установке в сельской местности современных фельдшерско-акушерских пунктов стартовал в 2017 году по инициативе главы региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области