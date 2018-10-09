Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за участие в выборах

В Тверской области более 70% избирателей отдали голоса представителям партии «Единая Россия» на выборах всех уровней, которые прошли в Единый день голосования. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ 10 сентября, комментируя итоги избирательной кампании в регионе.

«На территории региона избирали 1971 депутата всех уровней. Партия «Единая Россия» показала очень хороший результат – больше 70%. Это говорит о высоком уровне доверия нашего населения, которое должно быть подтверждено выполнением обязательств, данных во время избирательной кампании, в ходе встреч с населением», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил жителей Тверской области, которые пришли на выборы и отдали голоса за будущее своего региона.

По данным облизбиркома, явка на дополнительных выборах депутата Государственной Думы РФ составила 24,33%. После обработки 100% бюллетеней победу одержал кандидат от партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета Законодательного Собрания региона Сергей Веремеенко – у него 36,21% голосов.

По словам парламентария, на новом посту будет продолжен курс, начатый Владимиром Васильевым, который с 2003 года и до назначения временно исполняющим обязанности главы Дагестана являлся депутатом Госдумы РФ от Тверской области.

«С одной стороны это очень почетно, с другой стороны – ко многому обязывает. Владимир Абдуалиевич во многом помогал, мы плотно с ним работали. Думаю, не подведем его надежд и будем с честью нести поднятое им знамя», – сказал Сергей Веремеенко.

10 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с Сергеем Веремеенко. Стороны обсудили задачи, которые предстоит решать депутату от Тверской области в нижней палате парламента.

Игорь Руденя отметил, что в числе актуальных направлений, требующих поддержки на федеральном уровне – развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области