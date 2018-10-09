Игорь Руденя обсудил с Сергеем Веремеенко задачи по развитию Тверской области

10 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем постоянного комитета Законодательного Собрания Сергеем Веремеенко. Глава региона поздравил парламентария с победой на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания по 180 округу. Также стороны обсудили задачи, которые предстоит решать депутату от Тверской области в нижней палате парламента.

«Вы одержали убедительную победу на выборах. Для нас главной задачей была легитимность и открытость избирательной кампании. В Государственной Думе Вам предстоит отстаивать интересы избирателей Заволжского одномандатного округа. Мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», - отметил Игорь Руденя.

По данным облизбиркома, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы РФ составила 24,33%. После обработки 99,85% бюллетеней победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Веремеенко, у него 36,21% голосов.

Сергей Веремеенко поблагодарил избирателей за оказанное доверие.

«В процессе общения с избирателями удалось узнать много нового. Считаю, что для работы в Государственной Думе я вооружен теми наказами, пожеланиями, что нужно сделать в области. Осталось все это систематизировать и выполнить», - подчеркнул Сергей Веремеенко.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в числе актуальных задач, требующих поддержки на федеральном уровне – развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области