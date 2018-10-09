Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

10 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, а также текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

Речь шла об итогах проведения на территории региона Единого дня голосования. 9 сентября жители Верхневолжья выбирали депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Игорь Руденя подчеркнул – Единый день голосования в Тверской области прошел организованно, на избирательных участках были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и свободного волеизъявления граждан.

9 сентября Губернатор посетил ряд избирательных участков столицы Верхневолжья. Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности на участках в городских школах №17, 35, 46.

Как отметил на совещании Игорь Руденя, главе Твери было дано поручение внести предложения по ремонту фасадов школы №35. Губернатор также обратил внимание на организацию учебного процесса в школе №17, где перенимается столичный опыт по внедрению современных технологий. Игорь Руденя поручил Министерству образования региона активно взаимодействовать с Москвой для повышения качества образования в школах Тверской области.

На совещании с членами регионального Правительства были рассмотрены обращения граждан, в том числе по вопросам состояния дорог Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области