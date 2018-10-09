«Единая Россия» победила на муниципальных выборах в Тверской области, получив суммарно более 70% депутатских мандатов

Партия «Единая Россия» получает более 70% всех мандатов, которые замещались на выборах 9 сентября в Тверской области. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам Единого дня голосования.

В Тверской области 9 сентября состоялись 211 избирательных кампаний. Одна из них – по дополнительным выборам депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. В ней победил «единоросс» Сергей Веремеенко, набравший 36,21% голосов избирателей.

Еще 11 кампаний – это выборы депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, в ходе которых замещались 177 депутатских мандатов. По итогам выборов 111 мандатов получит «Единая Россия».

Кроме того, 9 сентября состоялись выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений Тверской области. В 199 кампаниях замещались 1794 мандата. По предварительным данным, 1283 мандата – также у «Единой России».

По остальным политическим партиям депутатские мандаты распределились следующим образом: КПРФ – 4,3%, ЛДПР – 1,7%, «Справедливая Россия» - 0,7%, прочие партии – 0,3%. Самовыдвиженцы «взяли» в представительных органах местной власти разных уровней 21,2% мандатов.

«Изначально в выдвижении кандидатов участвовали 14 политических партий. К дню голосования в избирательном бюллетене остались представители 11 политических партий. Это достаточно хорошее количество для муниципальных выборов. Таким образом, в Тверской области была обеспечена конкурентность не только среди кандидатов, но и конкурентность политических идеологий», – отметила Валентина Дронова.