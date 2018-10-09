На выборах депутата Госдумы от Тверской областиуверенно победил Сергей Веремеенко

Председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова провела пресс-конференцию для тверских СМИ, на которой огласила предварительные итоги Единого дня голосования в Верхневолжье, в частности, результаты дополнительных выборов депутата Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу №180.

К настоящему времени обработано 100% протоколов. На довыборах депутата Государственной Думы РФ, как сообщалось ранее, убедительную победу одержал кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Веремеенко. По уточненным данным на 12 часов дня, его результат составил 36,21% от общего числа голосов избирателей.

Ближайший соперник Веремеенко – кандидат от КПРФ Вадим Соловьев набрал 20,82%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть даже 15-процентную планку. Леонид Булатов (ЛДПР) получил 12,03%, Сергей Юровский («Справедливая Россия») - 10,36%, Александр Гришин («Партия пенсионеров») - 8,90% и Илья Клейменов («Коммунисты России») – 7,13%.

Явка тверских избирателей на парламентских выборах составила 24,33%.

Валентина Дронова отметила, что 9 сентября в Тверской области состоялись выборы трех уровней. Жители региона выбирали депутата Государственной думы РФ, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также составы советов депутатов городских и сельских поселений.

«Выборы в Тверской области прошли спокойно, в штатном режиме, в конкурентной борьбе между кандидатами и политическими партиями», – сказала Валентина Дронова.

Она также отметила, что в связи с избранием Сергея Веремеенко депутатом Государственной думы РФ становится вакантным место, которое он занимал в Законодательном собрании Тверской области. Кто станет новым депутатом областного парламента по Кашинскому одномандатному избирательному округу, определят избиратели, скорее всего, в Единый день голосования 10 сентября 2019 года, пояснила Валентина Дронова.