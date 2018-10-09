Председатель избирательной комиссии Тверской области рассказала о предварительных результатах выборов

Единый день голосования на территории Российской Федерации и Тверской области завершен. В нашем регионе 9 сентября проводилось 211 избирательных кампаний, в ходе которых замещалось 1972 депутатских мандата.

В понедельник, 10 сентября, председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова на пресс-конференции для региональных СМИ назвала предварительные результаты выборов.

Валентина Евгеньевна акцентировала внимание журналистов на том, что все избирательные кампании состоялись, выборы прошли законно, конкурентно, безопасно, открыто и легитимно. Все, кто хотел принять в них участие, беспрепятственно смогли это сделать. Председатель избирательной комиссии выразила признательность каждому избирателю, который в по-летнему теплый и солнечный воскресный день нашел время для того, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» избран Сергей Веремеенко, выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По результатам обработки 100 % избирательных бюллетеней, при явке избирателей в 24,33% за нового депутата Государственной Думы России проголосовали 36,21% избирателей округа.

Второй результат – у кандидата от КПРФ Вадима Соловьева, - 20,82 %.

Далее следуют представитель ЛДПР Леонид Булатов (12,03%), кандидат от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Сергей Юровский (10,36%), Александр Гришин, выдвинутый Партией Пенсионеров с результатом в 8,90 %, и Илья Клейменов, выдвинутый партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (7,13%).

На выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов (11 избирательных кампаний, 177 мандатов, 567 кандидатов) мандаты распределились следующим образом: 111 – у партии ЕДИНАЯ РОССИЯ», 31 мандат взяли самовыдвиженцы, 21 мандат у КПРФ, 8 – у ЛДПР, 3 – у кандидатов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», по 1 мандату у партий «Партия Роста», «Партия Пенсионеров» и партия «Коммунисты России».

Ещё 1794 мандата замещалось в ходе 199 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений Тверской области. Здесь также большинство мандатов получит «Единая Россия», на втором месте – самовыдвиженцы, далее следуют КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и иные партии.

Валентина Дронова отметила, что сразу в нескольких муниципалитетах на выборах этого уровня возникла любопытная ситуация, как нельзя лучше иллюстрирующая тезис избирательной комиссии региона «Важен каждый голос!». Ряд кандидатов набрали абсолютно равное количество голосов избирателей, и каждый голос для них действительно мог стать решающим, но не стал. И теперь победитель предвыборной борьбы будет определен в результате жеребьевок, которые проведут территориальные избирательные комиссии.

В целом председатель избирательной комиссии подчеркнула, что борьба на выборах в целом ряде муниципальных образований разворачивалась очень серьезная, в выборах принимали участие 11 политических партий, и это притом, что изначально своих кандидатов выдвигали 14.

Тем не менее, многие кандидаты и выдвинувшие их партии выбыли из политической борьбы, в том числе – стараниями конкурентов.

Большинство жалоб и обращений, поступивших в организующие выборы комиссии, равно как и судебные споры – это тяжбы между самими кандидатами и поддерживающими их партиями. Так, например, на выборах в Конаковском районе сторонники партии «ЯБЛОКО» добились снятия с выборов всего муниципального списка партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Анализ политических предпочтений земляков Валентина Дронова оставила экспертам и политологов, от себя добавив лишь, что безмерно признательно всем тем, кто оказывал содействие избирательным комиссиям в организации и проведении сложных, совмещенных выборов.

Председатель комиссии также искренне поблагодарила своих коллег в областной, территориальной и участковых избирательных комиссий, для которых эти выборы закончатся только с подписанием итогового протокола и официальным опубликованием результатов выборов.

Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Дронова с сожалением признала, что лета как такового в плане отпусков у членов избирательных комиссий Тверской области по-прежнему не будет и в следующем году: с уходом Сергея Веремеенко в Государственную Думу России станет вакантным его депутатский мандат в Законодательном Собрании региона.

Пресс-служба избирательной комиссии