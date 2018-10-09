Юных вокалистов Тверской области приглашают принять участие в межнациональном конкурсе «Во весь голос»

Талантливые исполнители из Тверской области в возрасте от 13 до 17 лет приглашаются к участию в национальном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь голос». Проект реализует Федеральное агентство по делам национальностей совместно с благотворительным фондом «Дети помогают детям» и при поддержке телеканала РУ.ТВ.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Каждый исполнитель представит на конкурсе тот регион, в котором проживает. Отборочный тур продлится в каждом регионе страны до 25 октября 2018 года. Для участия в конкурсе необходимо отправить на официальный сайт проекта www.вовесьголос.рф заявку – анкету участника и видеозапись своего выступления. Отбор финалистов проводит жюри конкурса, в составе которого известные музыканты, продюсеры.

Участники, прошедшие в финал, будут приглашены в Москву, где их ждет обширная культурно-просветительская программа, творческие встречи с российскими артистами, общественными деятелями, лучшими педагогами страны по вокалу и актерскому мастерству.

Финал конкурса пройдет 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ и будет приурочен к празднованию Дня народного единства. Победитель проекта представит страну на международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области