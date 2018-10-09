Представитель Тверской области стал серебряным призёром Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2018»

Водитель Осташковского филиала ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» Евгений Анисенков занял второе место на VI Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2018». Представитель тверского региона уже второй год подряд становится серебряным призёром профессиональных состязаний.

На территории Верхневолжья тушение пожаров на землях лесного фонда обеспечивает «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес».

«Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Необходимо рационально относиться к нашему природному богатству», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийский этап конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2018» прошёл в Московской области. Соревнования были организованы Федеральным агентством лесного хозяйства и Федеральной Авиалесоохраной.

Право представить Тверскую область на федеральном конкурсе Евгений Анисенков получил, став победителем отраслевых состязаний на региональном уровне. Всего в этом году в финале выступили представители 26 регионов России. Конкурсные этапы включали проверку знаний в области законодательства, ориентирования на местности, способов и методов тушения пожаров, соревнования по спортивному многоборью. Самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий, где конкурсантам нужно было продемонстрировать силу, выносливость и умение работать со спецоборудованием.

Справочно: В Тверской области мониторингу и профилактике лесных пожаров уделяется особое внимание. В 2018 году на территории Верхневолжья создано и прочищено более 6085 км противопожарных минерализованных полос, проложено 13,9 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (126%).

Для оперативного обнаружения лесных пожаров применяется наземное и авиационное патрулирование, видеомониторинг, космический мониторинг (ИСДМ-Рослесхоз), используются беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Правительства Тверской области