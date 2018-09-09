В Тверской области завершилось голосование на выборах депутата Государственной Думы РФ и депутатов местных представительных органов

9 сентября в 20.00 на территории Тверской области закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов избирателей. В Единый день голосования жители Верхневолжья выбирали депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления.

По предварительным данным Избирательной комиссии Тверской области, на 20.00 явка избирателей в целом по региону составила 23,94%, явка на выборах депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 – 23,71%.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. Большое внимание было уделено обеспечению комплексной безопасности на участках, их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, в Торжке Тверской области на избирательном участке № 1083 работала специальная кабина для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Кроме того, в Единый день голосования на избирательных участках работали более 860 волонтеров проекта «Выборы доступны всем». Они помогали избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам.

9 сентября ряд избирательных участков столицы Верхневолжья посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности на участках в городских школах №17, 35, 46.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для свободного волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

За ходом голосования следили порядка тысячи наблюдателей, назначенных кандидатами и политическими партиями, общественными объединениями. Из них более половины - наблюдателя от Общественной палаты Тверской области.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. Трансляция завершится после процедуры подсчета голосов.

Пресс-служба Правительства Тверской области