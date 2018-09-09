Тверская область лидирует по явке избирателей среди регионов, где проводятся только довыборы депутата Госдумы

Тверская область, по данным на 18:00, демонстрирует наибольшую явку избирателей среди регионов, в которых сегодня проводятся довыборы депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам, без учета субъектов, где проходят губернаторские кампании.

На 18:00 явка в Тверской области на довыборах депутата Госдумы РФ составила 20,88% избирателей. Ближайшие, но меньшие результаты показывают Саратовская (20,58%) и Калининградская (17,04%) области.

«Спокойный, неконфликтный характер избирательной кампании в Тверской области, а также прозрачность действий регионального избиркома привели к тому, что жители региона проявили больший интерес к выборам, чем, например, избиратели Саратовской области, где условия избирательной кампании сходны, хотя там были вакантны не один, а два депутатских мандата. Несмотря на то, что в ПФО явка обычно выше, чем в ЦФО, тверитяне и жители области на этот раз были активнее», – отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

9 сентября в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных кампаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на участках, их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, в Торжке Тверской области на избирательном участке № 1083 работает специальная кабина для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок расположен на территории Торжокского предприятия щеточных изделий Всероссийского общества слепых, где работают инвалиды по зрению.

9 сентября ряд избирательных участков столицы Верхневолжья посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности на участках в городских школах №17, 35, 46.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

За ходом голосования следят порядка тысячи наблюдателей, назначенных кандидатами и политическими партиями, общественными объединениями. Из них 653 наблюдателя от Общественной палаты Тверской области.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.