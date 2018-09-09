Игорь Руденя поздравил Юнус-Бека Евкурова с избранием главой Республики Ингушетия

9 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали главой Республики Юнус-Бека Евкурова. С избранием руководителя региона поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Народное собрание Республики вновь оказало Вам поддержку, в третий раз доверив руководство Ингушетией. Это свидетельство того, что в Вашем лице жители видят мудрого лидера и истинного патриота родного края. Именно с Вашим именем они связывают надежды на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы в Республике, перемены к лучшему в жизни каждой семьи», - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Президент РФ Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры для наделения полномочиями главы Республики: заместителя председателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, действующего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева. За Юнус-Бека Евкурова проголосовали 26 из 30 депутатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области