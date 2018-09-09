Предприниматель Максим Зубков: «Ждем от нового депутата сотрудничества, направленного на развитие Тверской области»

Предприниматель из Торжка Максим Зубков, проголосовав на избирательном участке, рассказал, какой работы ждет от будущего депутата Государственной думы РФ.

«Пришел на избирательный участок с отличным настроением, таким же, как сегодняшняя погода. Считаю, что любые выборы важны, а нынешние – особенно. Мы выбираем депутата, который будет представлять наш город и область в Государственной думе Российской Федерации. До этого нашим депутатом был Владимир Абдуалиевич Васильев, который сегодня избран главой Республики Дагестан. Теперь нам нужно выбрать достойного преемника от Тверской области», – сказал Максим Зубков.

По его мнению, будущий депутат, имя которого станет известно в ближайшее время, должен сосредоточить свою деятельность на выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в «Стратегии 2024».

«Как представитель бизнеса возлагаю надежду на сотрудничество с новым депутатом в развитии нашего города и, в целом, области», – отметил Максим Зубков.

Сегодня, 9 сентября, в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах – 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению губернатора Игоря Рудени, главная задача – обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно правительством области и избирательной комиссией региона.