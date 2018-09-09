В Тверской области на избирательных участках работали более 860 волонтеров В Тверской области в Единый день голосования на избирательных участках работали более 860 волонтеров проекта «Выборы доступны всем». Они помогали избирателям старшего возраста, лю

В Тверской области на избирательных участках работало более 860 волонтеров

В Тверской области в Единый день голосования на избирательных участках работало более 860 волонтеров проекта «Выборы доступны всем». Они помогали избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам.

«Я не первый раз уже работаю волонтером во время выборов. Мы помогаем добраться до избирательного участка. Если слабовидящим, слабослышащим людям какая-то помощь требуется в помещении для голосования, мы ее оказываем», - рассказала волонтер Анастасия Чугунова.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на участках, их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, в Торжке Тверской области на избирательном участке № 1083 работала специальная кабина для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок расположен на территории Торжокского предприятия щеточных изделий Всероссийского общества слепых, где работают инвалиды по зрению.

9 сентября ряд избирательных участков столицы Верхневолжья посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности на участках в городских школах №17, 35, 46.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

По информации Избирательной комиссии Тверской области, на 18.00 явка избирателей в целом по региону составила 21,34%, явка на выборах депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 – 20,88%.

За ходом голосования следят порядка тысячи наблюдателей, назначенных кандидатами и политическими партиями, общественными объединениями. Из них 653 наблюдателя от Общественной палаты Тверской области.

9 сентября в Тверской области проходит Единый день голосования. Жители региона выбирают депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков. Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах — 445512 человек.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

Пресс-служба Правительства Тверской области